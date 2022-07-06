Махінації з житлом для прикордонників в Ужгороді на понад 14 млн грн: повідомлено про підозру трьом особам

Цитата

"... повідомлено про підозру у заволодінні понад 14 млн гривень під час будівництва багатоквартирних будинків для Державної прикордонної служби України колишньому першому заступнику і начальнику Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, а також керівнику підприємства-підряднику", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Прикордонною службою України та товариством було укладено угоду, відповідно до якої за рахунок виділених із бюджету коштів мали збудувати в Ужгороді 5 багатоквартирних будинків для співробітників прикордонної служби. Проте з’ясувалося, що роботи з будівництва були виконанні не в повному обсязі.

У САП повідомляють, що не зважаючи на це, посадовці ДПСУ підписали акти приймання виконаних будівельних робіт і перерахували на рахунки підприємства-підрядника понад 14 млн гривень за роботи, які фактично не були виконані та матеріали, які не були використані про що їм було достеменно відомо.

"На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Затримано підприємця, обвинуваченого у справі щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС у загальному розмірі 27,9 млн грн.