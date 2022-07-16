Македония проголосовала за предложение Франции по вступлению в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Парламент Македонии одобрил предложение Франции по урегулированию культурных и языковых споров с Болгарией, что открывает путь для Северной Македонии и Албании до начала переговоров с ЕС. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Радио Свобода – Европа".
Детали
За предложение проголосовали 68 депутатов, оппозиция в голосовании не участвовала. Выводы Ассамблеи теперь направляются правительству, которое должно их принять.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен первой поздравила Северную Македонию с ее решением.
«Поздравляем Северную Македонию с голосованием, которое теперь прокладывает путь к скорейшему началу переговоров о вступлении. Это была историческая возможность. И вы схватились за это. Большой шаг по пути к европейскому будущему. Ваше будущее», - написала она в Twitter.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также одобрительно оценил голосование Северной Македонии.
«В Северной Македонии парламент проголосовал о присоединении, за наше общее будущее. Решающий шаг на пути в ЕС для Албании и Северной Македонии, когда нам нужно вместе противостоять общим вызовам», - говорится в сообщении чиновника в Twitter.
Контекст
"Французское предложение" об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предусматривает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены только после этого.
Какие именно эти условия не сообщалось, но в прошлую пятницу Национальная ассамблея Болгарии одобрила резолюцию, снимающую болгарское вето на дальнейшую евроинтеграцию Северной Македонии, но с условиями о признании болгар как нациообразующего этноса в конституции страны.
Ранее Северная Македония заявляла, что условие о признании болгарского меньшинства в преамбуле конституции и вообще "французское предложение" в актуальном виде неприемлемо.