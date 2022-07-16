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Македонія проголосувала за пропозицію Франції щодо вступу в ЄС

Македонія проголосувала за пропозицію Франції щодо вступу в ЄС

Київ • УНН

 • 136763 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Парламент Македонії схвалив пропозицію Франції щодо врегулювання культурних та мовних суперечок із Болгарією, що відкриває шлях для Північної Македонії та Албанії до початку переговорів із ЄС. Про це УНН пише з посиланням на "Радіо Свобода - Європа".

Деталі

За пропозицію проголосували 68 депутатів, опозиція у голосуванні не брала участі. Висновки Асамблеї тепер направляються уряду, який має їх прийняти.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн першою привітала Північну Македонію з її рішенням.

«Вітаємо Північну Македонію із голосуванням, яке тепер прокладає шлях до швидкого початку переговорів про вступ. Це була історична нагода. І ви схопилися за це. Великий крок на шляху до європейського майбутнього. Ваше майбутнє», - написала вона у Twitter.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель також схвально оцінив голосування Північної Македонії.

«У Північній Македонії парламент проголосував про приєднання, за наше спільне майбутнє. Вирішальний крок на шляху до ЄС для Албанії та Північної Македонії, коли нам потрібно разом протистояти спільним викликам», - йдеться в повідомленні чиновника в Twitter.

Контекст

"Французька пропозиція" про відміну вето до початку переговорів Північної Македонії з ЄС передбачає, що Болгарія дозволяє Скоп'є розпочати процес, а ЄС та Франція гарантують, що всі болгарські умови будуть виконані лише після цього.

Які саме ці умови не повідомлялося, але минулої п'ятниці Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, яка знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами про визнання болгар як націоутворюючого етносу в конституції країни.

Раніше Північна Македонія заявляла, що умова про визнання болгарської меншини в преамбулі конституції та взагалі "французька пропозиція" в актуальному вигляді є неприйнятною.

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