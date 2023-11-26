МАГАТЭ зафиксировало пуск ракет вблизи Запорожской АЭС

Представители МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, сообщили о том, что слышали звук запуска ракет вблизи станции. Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэль Мариано Гросси, сообщает УНН.

Эксперты МАГАТЭ, присутствовавшие на ЗАЭС, услышали несколько ракет, выпущенных, судя по всему, недалеко от станции. Команда МАГАТЭ не увидела снаряды из-за облаков, но характерный звук указывал на то, что они были выпущены из расположенной неподалеку реактивной системы залпового огня (РСЗО).

"Сегодняшние события еще раз наглядно демонстрируют крайне хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. Крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположенная на линии фронта, продолжает сталкиваться со многими потенциальными угрозами в результате этой трагической войны", — заявил генеральный директор Гросси.

Кроме того, в заявлении руководителя МАГАТЭ указывается, что на ЗАЭС сообщили, что короткое замыкание, произошедшее примерно в 100 километрах к северу от станции, привело к обрыву связи с единственной оставшейся линией электропередачи напряжением 750 кВ (из четырех, существовавших ранее). Произошло это утром 26 ноября.

Станция продолжает получать внешнее электропитание от единственной имеющейся резервной линии электропередачи напряжением 330 кВ. На заводе сообщили, что линия 750 кВ ремонтируется, но когда ее снова подключат, пока неясно.

За время конфликта ЗАЭС неоднократно теряла внешнее электроснабжение, включая семь случаев полной потери внешнего электроснабжения. Последний раз подключение к линии 750 кВ было потеряно 10 августа, когда линия отключалась и дважды в один и тот же день была повторно подключена.