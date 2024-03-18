МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС

МАГАТЭ в марте 2024 года успешно провело ротацию мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС, чтобы обеспечить мониторинг их безопасности в условиях военной агрессии россии, сообщили в Госатомрегулирования в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В марте 2024 года на ОП "Ровенская АЭС", ОП "Пивденноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена 21-я ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии, на ГСП "Чернобыльская АЭС" - 23-я ротация", - сообщили в регуляторе.

Постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях, как отметили в Госатомрегулирования, были введены с целью мониторинга за состоянием безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине.

Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС