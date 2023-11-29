МАГАТЭ обеспокоено ростом атак вблизи Хмельницкой АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые базируются в Украине, сообщили о военной активности в течение ночи. Это еще раз подчеркнуло потенциальную ядерную угрозу во время вооруженного конфликта, и не только на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на западе Украины группа МАГАТЭ на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) сообщила, что вчера поздно вечером, находясь в своих помещениях, услышала несколько взрывов поблизости, которые длились 20 минут.

Несмотря на то, что станция непосредственно не пострадала, инцидент показал, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока идет война.

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Значительное внимание мира - и это правильно - приковано к целиком реальным опасностям, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, которая вызывает особую озабоченность, поскольку она расположена на линии фронта. Только вчерашнее мероприятие служит напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерные объекты в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам сказал генеральный директор Гросси.

Он подчеркнул, что все ядерные объекты Украины остаются уязвимыми, либо непосредственно, если их поразит ракета, либо косвенно, если их внешнее электроснабжение нарушается. По всей Украине продолжает сохраняться крайне нестабильная ситуация с ядерной безопасностью, подчеркнул Гросси.

Дополнение

На ЗАЭС сегодня команда также сообщила о предупреждении о воздушном налете на площадке, который длился около десяти минут днем. Команда не услышала ни одного удара во время предупреждения о воздушном налете. В течение последних 24 часов команда МАГАТЭ продолжала слышать звуки взрывов на некотором расстоянии от станции.

На других украинских ядерных объектах, где МАГАТЭ имеет постоянные команды-Ровенской АЭС, Южноукраинской АЭС и Чернобыльской АЭС-команды МАГАТЭ не сообщали о каких-либо военных действиях.