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Мадяр не исключил предоставления статуса беженца мужчинам из Закарпатья, которые избегают призыва, несмотря на решение ЕС - СМИ

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что страна предоставит статус беженца мужчинам из Закарпатья, которые избегают призыва, даже если ЕС примет решение не предоставлять им защиту. Министр внутренних дел Габор Пошфаи не поддерживает предложение Еврокомиссии.

Мадяр не исключил предоставления статуса беженца мужчинам из Закарпатья, которые избегают призыва, несмотря на решение ЕС - СМИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в случае, если ЕС примет решение не предоставлять статус защиты новоприбывшим военнообязанным мужчинам из Украины, "это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, кто приедет в страну, чтобы избежать призыва", сообщает Index, пишет УНН.

Детали

Президент партии "Mi Hazánk" Ласло Тороцкаи во время заседания в парламенте обратил внимание на позицию Европейской комиссии, согласно которой временная защита не должна предоставляться в будущем тем, кто прибывает из Украины и кому украинские власти не разрешили выехать из страны из-за военных обязательств.

Как пишет издание, комментируя, Петер Мадьяр заявил, что министр внутренних дел страны Габор Пошфаи "решительно заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии". Премьер-министр Венгрии, как указано, "объяснил, что если Европейский Союз примет неправильное решение, это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, кто приедет в страну, чтобы избежать призыва".

Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных26.06.26, 11:03 • 24083 просмотра

Юлия Шрамко

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