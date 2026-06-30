Мадяр не исключил предоставления статуса беженца мужчинам из Закарпатья, которые избегают призыва, несмотря на решение ЕС - СМИ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в случае, если ЕС примет решение не предоставлять статус защиты новоприбывшим военнообязанным мужчинам из Украины, "это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, кто приедет в страну, чтобы избежать призыва", сообщает Index, пишет УНН.

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Президент партии "Mi Hazánk" Ласло Тороцкаи во время заседания в парламенте обратил внимание на позицию Европейской комиссии, согласно которой временная защита не должна предоставляться в будущем тем, кто прибывает из Украины и кому украинские власти не разрешили выехать из страны из-за военных обязательств.

Как пишет издание, комментируя, Петер Мадьяр заявил, что министр внутренних дел страны Габор Пошфаи "решительно заявил, что они не поддерживают предложение Европейской комиссии". Премьер-министр Венгрии, как указано, "объяснил, что если Европейский Союз примет неправильное решение, это не помешает Венгрии предоставить статус беженца тем из Закарпатья, кто приедет в страну, чтобы избежать призыва".

Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных