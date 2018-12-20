Мадридский "Реал" откроет сеть спортивных школ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине появится сеть социально-спортивных школ Фонда Реал Мадрид. Об этом рассказал вице-президент фонда "Эпицентр-детям" Тарас Герега, передает УНН со ссылкой на sport.ua.
Отметим, что не так давно мадридский "Реал" открыл спортивную школу в Тернополе.
Реализации проекта способствовал фонд "Эпицентр-детям", рассказал Герега.
"В школе, абсолютно бесплатно, будут заниматься мальчики и девочки в возрасте от 6 до 16 лет, детки, попавшие в тяжелые семейные обстоятельства, без средств существования, сироты, полусироты, дети из многодетных семей.
На начальном этапе в школе будут заниматься 105 детей, но в дальнейшем это количество мы хотим увеличить до 300. В школе задействована высококвалифицированная команда профессионалов: координаторы, социальные работники, тренеры, учителя, воспитатели, психологи и волонтеры. Все занятия будут проходить в строгом соответствии с методологией, предоставленной "Реал Мадрид", - рассказал вице-президент фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА опубликовал список кандидатов в Исполком: от Украины - Павелко
В будущем у учеников школы есть все шансы стать звездами "Реала", продолжил Герега.
"К нам будут приезжать тренеры из Мадрида, давать методологию. Параллельно они будут смотреть на детей, посещать футбольные турниры. Если кто-то из тренеров заметит, что у ребенка есть футбольные способности и талант, его будут развивать.
Но нужно смотреть на вещи реалистично. Возможно, это будет один, или два, или три ребенка за три года", - говорит он.
Сегодня фонд планирует открыть еще три школы - в Хмельницком, Киеве и Киевской области.
"Ближе всего к реализации проект в Хмельницкой области. Мы надеемся вскоре начать строительство зала и реконструкцию поля, чтобы завершить эти работы до конца 2019 года. Планируем, что в Киеве и Киевской области будут заниматься 300-500 детей. А в Хмельницком будет школа на 100 детей", - отметил он.
Напомним, как сообщал УНН, в футбольных мероприятиях ФФУ приняли участие тысячи украинских военных.