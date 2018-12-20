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Мадридський "Реал" відкриє мережу спортивних шкіл в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні з'явиться мережа соціально-спортивних шкіл Фонду Реал Мадрид. Про це розповів віце-президент фонду "Епіцентр-дітям" Тарас Герега, передає УНН з посиланням на sport.ua.

Мадридський "Реал" відкриє мережу спортивних шкіл в Україні

Відзначимо, що не так давно мадридський "Реал" відкрив спортивну школу у Тернополі.

Реалізації проекту сприяв фонд "Епіцентр-дітям", розповів Герега.

"У школі, абсолютно безплатно, будуть займатися хлопчики і дівчатка у віці від 6 до 16 років, дітки, що потрапили у важкі сімейні обставини, без засобів існування, сироти, напівсироти, діти з багатодітних сімей.

На початковому етапі в школі будуть займатися 105 дітей, але в подальшому це кількість ми хочемо збільшити до 300. У школі задіяна висококваліфікована команда професіоналів: координатори, соціальні працівники, тренери, вчителі, вихователі, психологи та волонтери. Усі заняття будуть проходити у строгій відповідності з методологією, наданою "Реал Мадрид", - розповів віце-президент фонду.

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У майбутньому в учнів школи є всі шанси стати зірками "Реала", продовжив Герега.

"До нас будуть приїжджати тренери з Мадрида, давати методологію. Паралельно вони будуть дивитися на дітей, відвідувати футбольні турніри. Якщо хтось із тренерів помітить, що у дитини є футбольні здібності і талант, його розвиватимуть.

Але потрібно дивитися на речі реалістично. Можливо, це буде одна, або дві, або три дитини за три роки", - говорить він.

Сьогодні фонд планує відкрити ще три школи - у Хмельницькому, Києві та Київській області.

"Найближче до реалізації проект у Хмельницькій області. Ми сподіваємося невдовзі почати будівництво зали і реконструкцію поля, щоб завершити ці роботи до кінця 2019 року. Плануємо, що у Києві та Київській області будуть займатися 300-500 дітей. А у Хмельницькому буде школа на 100 дітей", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у футбольних заходах ФФУ взяли участь тисячі українських військових.

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