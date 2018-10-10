Мадридский "Реал" открыл спортивную школу в Тернополе

В открытии школы принял участие уполномоченный посол мадридского “Реала”, чемпион мира и Европы, дважды победитель Лиги чемпионов Альваро Арбелоа, руководитель благотворительного фонда “Реал” Елена Фернандез.

В рамках мероприятия также состоялся уникальный футбольный матч дружбы на стадионе пригородного села В. Гаи с участием детей и легенд украинского футбола (Эдуарда Цихмейструка и Вячеслава Свидерского) и испанского — друзей Фонда “Реал Мадрид” — Эдвина Конго и Хосе Луиса Кабрера Кавы. Футбольный матч также посетили выдающиеся фигуры украинского футбола — Анатолий Демьяненко и Мирон Маркевич.

“Реал” намерен быть лучшим не только во время игры, но и вне её. Именно поэтому мы создали этот фонд и помогли тысячам детей достичь поставленных целей. Спасибо всем, кто присоединился к реализации проекта“, — подчеркнул Арбелоа.

Добавим также, школа мадридского “Реала” будет не чисто футбольная, а больше социально-спортивного направления. В общем основная задача школы — сформировать личность ребенка, адаптировать в современном мире, развить ее различные качества, а уже на втором плане будет футбол.