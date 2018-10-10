Мадридський "Реал" відкрив спортивну школу в Тернополі

У відкритті школи взяв участь уповноважений посол мадридського “Реалу”, чемпіон світу та Європи, двічі переможець Ліги чемпіонів Альваро Арбелоа, керівник благодійного фонду “Реал” Єлєна Фернандез.

У межах заходу також відбувся унікальний футбольний матч дружби на стадіоні приміського села В.Гаї за участю дітей і легенд українського футболу (Едуарда Цихмейструка і В’ячеслава Свідерського) та іспанського — друзів Фонду “Реал Мадрид” — Едвіна Конго і Хосе Луіса Кабрера Кави. Футбольний матч також відвідали видатні постаті українського футболу — Анатолій Дем’яненко і Мирон Маркевич.

“Реал” має на меті бути найкращим не тільки під час гри, а й поза нею. Саме тому ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей досягти поставлених цілей. Дякую усім, хто долучився до реалізації проекту“, — наголосив Арбелоа.

Додамо також, школа мадридського “Реалу” буде не суто футбольна, а більше соціально-спортивного спрямування. Загалом основне завдання школи — сформувати особистість дитини, адаптувати в сучасному світі, розвинути її різні якості, а вже на другому плані буде футбол.