М.Тайсон назвал Кличко лучшим боксером в истории

"Послушайте, если брать во внимание то, что Кличко делал на протяжении многих лет, то он - лучший в истории. Он побил всех лучших боксеров своей эпохи. Так, он проигрывал, но всегда возвращался. Были раскручены супертяжи, которые после поражения исчезали, и мы о них больше ничего не слышали. Владимир же не ломался - он всегда возвращался. Я думаю, что он должен классифицироваться, как великий боец ​​", - отметил" Железный Майк ".

Отметим, что британско-украинский поединок Кличко - Джошуа состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBО.

Как сообщалось ранее, Кличко оказался на 10 фунтов легче Е.Джошуа на официальной церемонии взвешивания.