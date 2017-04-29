М.Тайсон назвав В.Кличко найкращим боксером в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон виразив думку, що Володимир Кличко — це кращий боксер в історії боксу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Boxingnews.
“Послухайте, якщо брати до уваги те, що Кличко робив протягом багатьох років, то він — кращий в історії. Він побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався. Були розкручені супертяжі, які після поразки зникали, і ми про них більше нічого не чули. Володимир же не ламався — він завжди повертався. Я думаю, що він повинен класифікуватися, як великий боєць,” — наголосив “Залізний Майк”.
Відзначимо, що британсько-український поєдинок Кличко — Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні “Вемблі”. На кону будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBО.
Як повідомлялося раніше, В.Кличко виявився на 10 фунтів легшим за Е.Джошуа на офіційній церемонії зважування.