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М.Тайсон назвав В.Кличко найкращим боксером в історії

Київ • УНН

 • 21345 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон виразив думку, що Володимир Кличко — це кращий боксер в історії боксу, повідомляє УНН з посиланням на сайт Boxingnews.

М.Тайсон назвав В.Кличко найкращим боксером в історії

“Послухайте, якщо брати до уваги те, що Кличко робив протягом багатьох років, то він — кращий в історії. Він побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався. Були розкручені супертяжі, які після поразки зникали, і ми про них більше нічого не чули. Володимир же не ламався — він завжди повертався. Я думаю, що він повинен класифікуватися, як великий боєць,” — наголосив “Залізний Майк”.

Відзначимо, що британсько-український поєдинок Кличко — Джошуа відбудеться на лондонському стадіоні “Вемблі”. На кону будуть стояти титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBО.

Як повідомлялося раніше, В.Кличко виявився на 10 фунтів легшим за Е.Джошуа на офіційній церемонії зважування.

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