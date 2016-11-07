М.Саакашвили вынужден был подать в отставку, потому что отказался возглавить БПП - нардеп

"Можете любить Михо или ненавидеть, но он оставил после себя Грузию, которой можно гордиться. Почему Саакашвили не позволили развернуться в Украине? Потому что отказал на предложение Порошенко возглавить БПП", - написал С.Лещенко.

Напомним, председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.