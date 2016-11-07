М.Саакашвілі змушений був подати у відставку, бо відмовився очолити БПП - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що Міхеіл Саакашвілі був вимушений подати у відставку через те, що відмовив Президентові України Петру Порошенку очолити фракцію БПП. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Можете любити Міхо чи ненавидіти, але він залишив після себе Грузію, якою можна пишатися. Чому Саакашвілі не дозволили розвернутися в Україні? Тому, що відмовив на пропозицію Порошенка очолити БПП”, — написав С.Лещенко.
Нагадаємо, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку.