М.Саакашвили задержали правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Лидер партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали, об этом на своей странице в Facebook сообщил Давид Сакварелидзе, передает УНН.
"Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова !!!" - написал он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что украинские следователи могут обратиться в международные организации для проведения экспертиз по делу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Саакашвили.