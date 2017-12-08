М.Саакашвили задержали правоохранители

"Задержали Михаила! Везут в СБУ на Аскольдова !!!" - написал он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что украинские следователи могут обратиться в международные организации для проведения экспертиз по делу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Саакашвили.