М.Саакашвілі затримали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Лідера партії "Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі затримали, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Давид Сакварелідзе, передає УНН.
"Затримали Михайла! Везуть в СБУ на Аскольдова !!!" - написав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко не виключив, що українські слідчі можуть звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.