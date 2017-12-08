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26 березня, 14:20 • 174514 перегляди

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26 березня, 08:24 • 319738 перегляди

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25 березня, 17:08 • 211746 перегляди

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25 березня, 13:46 • 246642 перегляди

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М.Саакашвілі затримали правоохоронці

М.Саакашвілі затримали правоохоронці

Київ • УНН

 • 21387 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Лідера партії "Рух Нових Сил" Міхеїла Саакашвілі затримали, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Давид Сакварелідзе, передає УНН.

"Затримали Михайла! Везуть в СБУ на Аскольдова !!!" - написав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко не виключив, що українські слідчі можуть звернутися до міжнародних організацій для проведення експертиз у справі екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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