Н.Полозов о задержании: адвокатскую тайну не раскрыл
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Адвокат Николай Полозов сообщил, что не раскрыл адвокатскую тайну во время его задержания в аннексированном Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Ну выпустили из ФСБ. Адвокатскую тайну им не раскрыл. Угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний", - сообщил Н.Полозов.
Как сообщал УНН, задержанного в Крыму Н.Полозова отпустили.