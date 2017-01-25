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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Н.Полозов о задержании: адвокатскую тайну не раскрыл

Н.Полозов о задержании: адвокатскую тайну не раскрыл

Киев • УНН

 • 6106 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Адвокат Николай Полозов сообщил, что не раскрыл адвокатскую тайну во время его задержания в аннексированном Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Ну выпустили из ФСБ. Адвокатскую тайну им не раскрыл. Угрожали уголовным делом за отказ от дачи показаний", - сообщил Н.Полозов.

Как сообщал УНН, задержанного в Крыму Н.Полозова отпустили.

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