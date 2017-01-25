Н.Полозов о задержании: адвокатскую тайну не раскрыл

КИЕВ. 25 января. УНН. Адвокат Николай Полозов сообщил, что не раскрыл адвокатскую тайну во время его задержания в аннексированном Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.