М.Полозов про затримання: адвокатську таємницю не розкрив
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Адвокат Микола Полозов повідомив, що не розкрив адвокатську таємницю під час його затримання в анексованому Криму Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Ну випустили з ФСБ. Адвокатську таємницю їм не розкрив. Погрожували кримінальною справою за відмову від дачі показань", - повідомив М.Полозов.
Як повідомляв УНН, затриманого у Криму М.Полозова відпустили.