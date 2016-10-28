М.Обама: Х.Клинтон абсолютно готова стать верховным главнокомандующим

"У нее больше опыта и представления о работе президента, чем у любого другого кандидата в наше время. Больше, чем у Барака Обамы, больше, чем у Билла Клинтона. Так что она абсолютно готова стать верховным главнокомандующим с первого же дня. И так, так уж случилось, что при этом она женщина ", - сказала М. Обама.

Кроме того, не называя имен, М.Обама призвала слушателей не верить никому, кто пытается сделать выборы "грязными и непривлекательными".

"Они пытаются заставить вас остаться дома, пытаются убедить вас, что ваш голос ничего не значит, что результат выборов предопределен. Они пытаются забрать у вас надежду. В этой стране, в Соединенных Штатах Америки, результат выборов определяют избиратели. И точка ", - сказала она.

Как сообщал УНН ранее, первая леди США Мишель Обама раскритиковала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за его слова о женщинах .