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15 марта, 19:03 • 116154 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169635 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139807 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132121 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113778 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106008 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101838 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136368 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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М.Обама: Х.Клинтон абсолютно готова стать верховным главнокомандующим

М.Обама: Х.Клинтон абсолютно готова стать верховным главнокомандующим

Киев • УНН

 • 7883 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Первая леди США Мишель Обама выступила перед избирателями в городе Уинстон-Салем в Северной Каролине с очередной яркой и эмоциональной речью в поддержку кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, передает УНН со ссылкой на " Голос Америки ".

"У нее больше опыта и представления о работе президента, чем у любого другого кандидата в наше время. Больше, чем у Барака Обамы, больше, чем у Билла Клинтона. Так что она абсолютно готова стать верховным главнокомандующим с первого же дня. И так, так уж случилось, что при этом она женщина ", - сказала М. Обама.

Кроме того, не называя имен, М.Обама призвала слушателей не верить никому, кто пытается сделать выборы "грязными и непривлекательными".

"Они пытаются заставить вас остаться дома, пытаются убедить вас, что ваш голос ничего не значит, что результат выборов предопределен. Они пытаются забрать у вас надежду. В этой стране, в Соединенных Штатах Америки, результат выборов определяют избиратели. И точка ", - сказала она.

Как сообщал УНН ранее, первая леди США Мишель Обама раскритиковала кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за его слова о женщинах .

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