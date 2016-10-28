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М.Обама: Х.Клінтон абсолютно готова стати верховним головнокомандувачем США

М.Обама: Х.Клінтон абсолютно готова стати верховним головнокомандувачем США

Київ • УНН

 • 7883 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Перша леді США Мішель Обама виступила перед виборцями в місті Вінстон-Салем у Північній Кароліні з черговою промовою на підтримку кандидата у президенти США Хілларі Клінтон, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“У неї більше досвіду і уявлення про роботу президента, ніж у будь-якого іншого кандидата в наш час. Більше, ніж у Барака Обами, більше, ніж у Білла Клінтона. Так що вона абсолютно готова стати верховним головнокомандувачем з першого ж дня. І так, так уже сталося, що при цьому вона жінка ”, — сказала М. Обама.

Окрім того, не називаючи імен, М.Обама закликала слухачів не вірити нікому, хто намагається зробити вибори “брудними і непривабливими”.

“Вони намагаються змусити вас залишитися вдома, намагаються переконати вас, що ваш голос нічого не значить, що результат виборів визначений. Вони намагаються забрати у вас надію. У цій країні, в Сполучених Штатах Америки, результат виборів визначають виборці. І крапка ”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, перша леді США Мішель Обама розкритикувала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа за його слова про жінок.

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