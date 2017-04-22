Н.Мартыненко о политическом убежище: не дождетесь

"Они (материалы ходатайства - ред.) подтверждают, что следствие и сам процесс против меня предвзятый, они фальсифицируются и имеют политический характер", - сказал Н.Мартыненко.

По его словам, ходатайство об избрании ему меры пресечения - в 4 томах.

Н.Мартыненко отметил, что в этом деле его ни разу не вызывали на допрос. "Мне не приходила ни одна повестка на допрос", - сказал он.

Экс-нардеп отметил, что готов в суде доказывать, что не использовал средства госпредприятия на собственные нужды. "Речь идет о 120-130 тыс долл., почему так, потому что там есть доллары и евро. И я убежден, что с ними следует идти в суд", - сказал он.

Вместе с тем подозреваемый отметил, что свидетели, которые свидетельствовали против него, имеют неприязненное к нему отношение. Н.Мартыненко подчеркнул, что не имеет никакого отношения к австрийской фирме.

"За свои 56 лет у меня количество совпадений пересечения границы абсолютно - в одну и в другую сторону", - сказал Н.Мартыненко, добавив, что пересекал границу Украины больше раз, чем указано в ходатайстве.

Он также пообещал не влиять на народных депутатов для дальнейшего закрытия дела против него.

"Не дождетесь, я политического убежища просить не буду", - добавил Н.Мартыненко.

В свою очередь, адвокат подозреваемого Игорь Черезов заявил, что максимальный вред, который можно попробовать инкриминировать Н.Мартыненко, - это 120 тыс долл., которые двигались по его счетам.

"Худший гражданский иск, который может быть (по Н.Мартыненко - ред.) - это 120 тыс долл.", - сказал И.Черезов.

При этом он добавил, что защите неизвестно, откуда САП взяла сумму в 300 млн грн для залога.

"Это все равно, что сказать: он украл курицу, но у него большой дом", - сказал И.Черезов.

Адвокат отметил, что прокурор также не доказал, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

Он добавил также, что взятие на поруки Н.Мартыненко нардепами будет достаточным мерой пресечения.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.