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М.Мартиненко про політичний притулок: не дочекаєтесь

М.Мартиненко про політичний притулок: не дочекаєтесь

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишній народний депутат Микола Мартиненко заявив, що не проситиме політичного притулку в інших країнах. Про це він заявив під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

"Вони (матеріали клопотання - ред.) підтверджують, що слідство і сам процес проти мене упереджений, вони фальсифікуються і мають політичний характер", - сказав М.Мартиненко.

За його словами, клопотання про обрання йому запобіжного заходу має 4 томи.

М.Мартиненко зазначив, що у цій справі його жодного разу не викликали на допит. "Мені не приходила жодна повістка на допит", - сказав він.

Екс-нардеп зазначив, що готовий в суді доводити, що не використовував кошти держпідприємства на власні потреби. "Мова йде про 120-130 тис дол., чому так, тому що там є долари і євро. І я переконаний, що з ними слід йти в суд", - сказав він.

Разом з тим підозрюваний зазначив, що свідки, які свідчили проти нього, мають неприязне до нього ставлення. М.Мартиненко підкреслив, що не має жодного стосунку до австрійської фірми.

"За свої 56 років у мене кількість співпадінь перетину кордону абсолютна - в одну і в іншу сторону",- сказав М.Мартиненко, додавши, що перетинав кордон України більше разів, ніж вказано у клопотанні.

Він також пообіцяв не впливати на народних депутатів для подальшого закриття справи проти нього.

"Не дочекаєтесь, я політичного притулку просити не буду", - додав М.Мартиненко.

У свою чергу, адвокат підозрюваного Ігор Черезов заявив, що максимальна шкода, яку можна спробувати інкримінувати М.Мартиненку, – це 120 тис дол., які рухалися по його рахунках.

"Найгірший цивільний позов, який може бути (щодо М.Мартиненка – ред.) – це 120 тис дол.", - сказав І.Черезов.

При цьому він додав, що захисту невідомо, звідки САП взяла суму у 300 млн грн для застави.

"Це все рівно, що сказати: він вкрав курку, але у нього великий будинок", - сказав І.Черезов.

Адвокат зазначив, що прокурор також не довів, що більш м’який запобіжний захід не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Він додав також, що взяття на поруки М.Мартиненка нардепами буде достатнім запобіжним заходом.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопоче про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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