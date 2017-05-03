Н.Мартыненко сообщил, что сдал все загранпаспорта

"Сдал (загранпаспорта - ред.), но внутренний отказались у меня принимать. Мы написали заявление детективу о том, чтобы он объяснил, как надо сдать внутренний паспорт, потому что его не принимают", - сказал он.

Н.Мартыненко уточнил, что все загранпаспорта он сдал миграционной службе.

Экс-нардеп также сообщил журналистам о том, что уже дважды был на допросе в НАБУ. В свою очередь прокурор САП Роман Симкив, отвечая на вопрос корреспондента УНН о том, планирует ли следствие еще вызывать на допросы Н.Мартыненко сказал: "Детектив с прокурором это решат, если будут такие основания, то конечно, допросим".

Как сообщал УНН, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко на 10:00 12 мая.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.