М.Мартиненко повідомив, що здав усі закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Колишній народний депутат Микола Мартиненко здав міграційній службі усі паспорти для виїзду за кордон, згідно з ухвалою Солом'янського районного суду Києва. Про це він повідомив сьогодні журналістам біля Апеляційного суду Києва, передає кореспондент УНН.
“Здав (закордонні паспорти — ред.), але внутрішній відмовилися в мене приймати. Ми написали заяву детективу про те, щоб він пояснив, як треба здати внутрішній паспорт, тому що його не приймають”, — сказав він.
М.Мартиненко уточнив, що всі закордонні паспорти він здав міграційній службі.
Екс-нардеп також повідомив журналістам про те, що уже двічі був на допиті у НАБУ. У свою чергу прокурор САП Роман Симків, відповідаючи на запитання кореспондента УНН про те, чи планує слідство ще викликати на допити М.Мартиненка, сказав: “Детектив з прокурором це вирішать, якщо будуть такі підстави, то звичайно, допитаємо”.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку на 10 годину 12 травня.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.