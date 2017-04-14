М.Ле Пен снова высказалась в поддержку аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что Крым было "присоединено к России" по желанию жителей полуострова. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, передает УНН.
“Крым был присоединен к Украине в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультаций с заинтересованной общественностью. В то же время две трети жителей говорят, что они русские. Поэтому когда население спросили их мнение, естественно, они выразили желание присоединиться к России”, — сказала она.
Как сообщал УНН, кандидат в президенты Франции, лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен заявила, что ее позиция по конфликту в Украине, как и раньше, совпадает с российской.
Ранее Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV / RMC заявила, что аннексия Крыма Россией “не была незаконной”.