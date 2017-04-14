М.Ле Пен знову висловилася на підтримку анексії Криму

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кандидат у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Крим було "приєднано до Росії" за бажанням жителів півострову. Про це вона заявила в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, передає УНН.

“Крим був приєднаний до України 1954 року одностороннім рішенням Микити Хрущова і без консультацій із зацікавленою громадськістю. У той же час дві третини жителів говорять, що вони росіяни. Тому коли населення запитали про їхню думку, цілком природно, вони висловили бажання приєднатися до Росії”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, кандидат у президенти Франції, лідер партії “Національний фронт” Марін Ле Пен заявила, що її позиція щодо конфлікту в Україні, як і раніше, збігається з російською.

Раніше Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.

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