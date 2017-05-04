М.Ле Пен забросали яйцами в Бретани
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Лидера французского "Национального фронта" Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее поездки в Бретань, где у политика запланированы предвыборные мероприятия, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
Так, группа противников программы М.Ле Пен при появлении кандидата в президенты начала бросать в ее сторону яйца и скандировать лозунг "Вам здесь нечего делать, мадам!".
Сотрудники службы безопасности М.Ле Пен, закрыв собой лидера партии, от летящих в ее сторону предметов, поспешили отвести ее в безопасное место.
Напомним, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрона победил в теледебатах с лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.
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