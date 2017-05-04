М.Ле Пен закидали яйцями у Бретані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Лідера французького “Національного фронту” Марін Ле Пен закидали яйцями під час її поїздки в Бретань, де у політика заплановані передвиборні заходи, передає УНН з посиланням на BFM TV.
Так, група противників програми М.Ле Пен при появі кандидата в президенти почала кидати в її сторону яйця і скандувати гасло "Вам тут немає чого робити, мадам!".
Співробітники служби безпеки М.Ле Пен, закривши собою лідера партії, від летячих в її сторону предметів, поспішили відвести її в безпечне місце.
Нагадаємо, засновник руху “Вперед” Еммануель Макрон переміг в теледебатах з лідером партії “Національний фронт” Марін Ле Пен перед другим туром виборів президента Франції.
Другий тур президентських виборів у Франції пройде 7 травня.
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