М.Фейгин рассказал подробности своего одиночного митинга за освобождение Р.Сущенко возле ФСБ в Москве

"Это опять я. Все обошлось. Со мной говорили полицейские, оперативники ФСБ, сотрудники ДПС. Жаль Бортников не вышел. Свободу журналисту Роману Сущенко!", - написал адвокат.

Как сообщил УНН, М.Фейгин вышел на одиночную акцию под здание ФСБ в Москве.

Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.