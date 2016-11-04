М.Фейгин рассказал подробности своего одиночного митинга за освобождение Р.Сущенко возле ФСБ в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Российский адвокат Марк Фейгин рассказал, что во время одиночного митинга под стенами ФСБ на Лубянке беседовал с полицией и оперативниками ФСБ, но "все обошлось". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Это опять я. Все обошлось. Со мной говорили полицейские, оперативники ФСБ, сотрудники ДПС. Жаль Бортников не вышел. Свободу журналисту Роману Сущенко!", - написал адвокат.
Как сообщил УНН, М.Фейгин вышел на одиночную акцию под здание ФСБ в Москве.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.