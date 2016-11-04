М.Фейгін розповів подробиці свого одиночного мітингу за звільнення Р.Сущенка біля ФСБ у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Російський адвокат Марка Фейгіна розповів, що час одиночного мітингу під стінами ФСБ на Луб’янці мав розмову із поліцією та оперативниками ФСБ, але "все минулося". Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Це знову я. Все минулося. Зі мною говорили поліцейські, оперативники ФСБ, співробітники ДПС. Шкода Бортніков не вийшов. Свободу журналісту Роману Сущенку!”, — написав адвокат.
Як повідомив УНН, М.Фейгін вийшов на одиночну акцію біля будівлі ФСБ у Москві.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.