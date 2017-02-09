М.Феллон: нет необходимости проводить еще один референдум о независимости Шотландии

"Мы не видим никакой необходимости второго референдума в Шотландии", - заявил М.Феллон.

Кроме того, он отметил, что шотландское правительство должно решать свои задачи, а не планировать второй референдум.

"Шотландское правительство должно исходить из того, для чего оно было избрано: улучшить стандарты школы в Шотландии, решать проблемы шотландской службы здравоохранения и прежде всего возродить шотландскую экономику, потому что безработица в настоящее время растет. А не проводить второй референдум", - добавил госсекретарь.

Как сообщал УНН, М.Феллон заявил, что Лондон не будет помогать Шотландии провести еще один референдум о выходе из состава Великобритании в течение председательства нынешнего парламента до 2020 года.