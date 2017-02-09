М.Феллон: немає необхідності проводити ще один референдум про незалежність Шотландії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що наразі немає необхідності проводити другий референдум про незалежність Шотландії, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми не бачимо ніякої необхідності другого референдуму в Шотландії”, — заявив М.Феллон.
Крім того, він наголосив, що шотландський уряд повинен вирішувати свої завдання, а не планувати другий референдум.
“Шотландський уряд має виходити з того, для чого він був обраний: поліпшити стандарти школи в Шотландії, вирішувати проблеми шотландської служби охорони здоров’я і перш за все відродити шотландську економіку, тому що безробіття в даний час зростає. А не проводити другий референдум”, — додав держсекретар.
Як повідомляв УНН, М.Феллон заявив, що Лондон не допомагатиме Шотландії провести ще один референдум про вихід зі складу Великої Британії протягом головування нинішнього парламенту до 2020 року.