Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро

Детали

Как говорится в сообщении, министр финансов Люксембурга Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против россии в Люксембурге.

“По состоянию на сегодня операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро", - сообщила министр.

Напомним

Швейцария заморозила российские активы на сумму более 6 миллиардов долларов.

