Люксембург заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Правительство Люксембурга приняло решение заморозить российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны, передает УНН.
Детали
Как говорится в сообщении, министр финансов Люксембурга Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против россии в Люксембурге.
“По состоянию на сегодня операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро", - сообщила министр.
Напомним
Швейцария заморозила российские активы на сумму более 6 миллиардов долларов.
Minister @Yuriko_Backes informed the Parliament about the state of play of the implementation process of #EU sanctions against Russia in Luxembourg.
As of today, operators in Luxembourg have frozen assets worth 2.5 Billion euros @ChambreLux#StandwithUkraine