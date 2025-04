Люксембург заморозив російські активи на суму 2,5 млрд євро

Деталі

Як йдеться у повідомленні, міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу імплементації санкцій ЄС проти росії в Люксембурзі.

“Станом на сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 мільярда євро", - повідомила міністр.

Нагадаємо

Швейцарія заморозила російські активи на суму понад 6 мільярдів доларів.

Minister @Yuriko_Backes informed the Parliament about the state of play of the implementation process of #EU sanctions against Russia in Luxembourg.

As of today, operators in Luxembourg have frozen assets worth 2.5 billion euros @ChambreLux #StandwithUkraine