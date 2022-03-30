Люксембург заморозив російські активи на суму 2,5 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд Люксембургу ухвалив рішення заморозити російські активи на суму 2,5 мільярда євро. Про це повідомили у Міністерстві фінансів країни, передає УНН.
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Як йдеться у повідомленні, міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес поінформувала парламент про стан процесу імплементації санкцій ЄС проти росії в Люксембурзі.
“Станом на сьогодні оператори в Люксембурзі заморозили активи на суму 2,5 мільярда євро", - повідомила міністр.
Нагадаємо
Швейцарія заморозила російські активи на суму понад 6 мільярдів доларів.
Minister @Yuriko_Backes informed the Parliament about the state of play of the implementation process of #EU sanctions against Russia in Luxembourg.
As of today, operators in Luxembourg have frozen assets worth 2.5 billion euros @ChambreLux #StandwithUkraine