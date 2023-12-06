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Людей, пересекающих эстонско-российскую границу, информируют о возможном закрытии границы

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 10:13  •  15737 просмотра

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Эстонские власти на пограничном пункте Нарва предупреждают путешественников, пересекающих границу с Россией, о возможности полного закрытия границы из-за действий рф. Также раздаются листовки и отмечается о повышенном риске и необходимости понимать вероятность случая чрезвычайных ситуаций.

Глава пограничного пункта между Эстонией и РФ в Нарве, Марек Лийва призвал всех, кто путешествует, иметь в виду вероятность полного закрытия границы. Информационные листки сразу на трех языках по поводу возможных ограничений передают всем, кто пересекает пограничные пункты в Нарве, Койдула и Лухамаа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR News и Delfi.

Очень хорошо, если бы люди сейчас воздержались от посещения России, для нас также очень важно, чтобы те, кто отправляется в Россию, могли оценить риски, связанные с пересечением границы, и самостоятельно подумать о том, как они вернутся в Эстонию, если мы будем вынуждены закрыть пункты пересечения границы из-за поведения России

- сказал руководитель пограничного пункта в Нарве Марек Лийва.

Отвечая на вопрос влияет ли раздача листовок на решение путешественников, руководитель пограничного пункта в Нарве Марек Лийва отметил, что, поскольку раздача листовок ведется непродолжительное время, то делать выводы пока рано.

Но он подчеркнул, что закрытие границы с Россией с целью прекращения натиска мигрантов будет означать полную невозможность въезда в Эстонию для всех.

Какие пункты пропуска могут быть закрыты, зависит от того, закрытие каких КПП будет необходимым для отражения натиска. Во время посещения России также важно быть готовым к тому, что может возникнуть необходимость закрыть все пункты пересечения границы

- подчеркнул Лийва.

Справка

С начала декабря тиинформационные листки сразу на трех языках о поездках в Россию на пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа передают всем кто, пересекает эстонско-российскую границу.

Вот текст инфолистовки:

В течение последних недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в ЕС. Примите во внимание, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию. Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия

- информируют путешественников.

Напомним

Закрытие границы Финляндией увеличило трафик на эстонско-российской границе на 25%, количество пересечений выросло с 4 000 до 5 000 ежедневно. Эстония готова к потенциальному наплыву мигрантов на фоне опасений относительно российской гибридной атаки.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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People crossing the Estonian-Russian border are informed about the possible closure of the border
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Людей, пересекающих эстонско-российскую границу, информируют о возможном закрытии границы

Эстонские власти на пограничном пункте Нарва предупреждают путешественников, пересекающих границу с Россией, о возможности полного закрытия границы из-за действий рф. Также раздаются листовки и отмечается о повышенном риске и необходимости понимать вероятность случая чрезвычайных ситуаций.

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