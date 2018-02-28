Любят туристов и хорошо поесть: как живется зубрам во Львовской области

В 2009 году для популяции животных в национальный парк из Австрии и Германии привезли одиннадцать зубров. Сейчас в Майдане живет тридцать три зубра. В прошлом году родилось пятеро маленьких зубров.

Зубры очень любят гостей, и поэтому встретили нас очень приветливо. Питаются они на берегах реки Майдан. Именно здесь они и проводят очень много времени.

"Зубры привыкли к этому месту, потому что недалеко расположен вольер. Им очень здесь комфортно. Однако, стоит сказать, что с наступлением весны они больше времени проводят в лесу, а не здесь у реки. Зимой они становятся намного ближе к людям. Их даже можно погладить и накормить с рук", - рассказал помощник лесника помощник лесничего майданского лесничества Василий Волочанский.

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Местные зубры очень любят хорошо поесть.

"Река Майдан, имеет долинки, где очень много питательной травы, и здесь они питаются. Зимой, они даже подходят к местному населению, но люди это нормально воспринимают. Животные в основном потребляют капусту, свеклу, комбикорм. Зубры также очень любят сочную траву", - рассказал директор национального парка "Сколивские Бескиды" Николай Бандерич.

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За зубрами наблюдают и помогают им местные лесники. Егеря живут среди гор вместе с животными. Они также и охраняют зубров от браконьеров. Их здесь, кстати, немало.

"К сожалению, хватает у нас браконьеров. Они ежедневно охотятся на зубров. Мы должны их оберегать и охранять", - рассказал лесник Николай Фридрак. Что интересно, у зубров царит матриархат. Сейчас главной среди местных зубров является самка Тоша. И именно Тошка отвечает за все стадо зубров.

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Зубры рады туристам. Именно зимой в Майдан приезжает много людей, чтобы воочию увидеть зубров. Особенно много посетителей на выходных. Егеря говорят, что очень часто туристы привозят с собой еду животным.

"Даже несмотря на то, что добраться сюда не очень просто, люди привозят свеклу, капусту. Продовольствия у нас хватает, и это не обязательно, но людям приятно собственноручно покормить животных", - рассказал Николай Фридрак.

Кроме, зубров на территории парка живут 414 особей оленя, 411 особей косули и 112 - кабана. Из пушных зверей учтено 18 особей волка, 46 особей лисицы, 268 куницы. Кроме того, зафиксировано 27 особей медведя бурого, 23 особи рыси и 10 особей кота лесного.