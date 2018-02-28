Люблять туристів і добре попоїсти: як живеться зубрам на Львівщині

У 2009 році задля популяції тварин до національного парку з Австрії та Німеччини привезли одинадцять зубрів. Наразі в Майдані мешкає тридцять три зубри. Минулого року народилось п’ятеро маленьких зубренят.

Зубри дуже люблять гостей, і тому зустріли нас дуже приязно. Харчуються вони на берегах річки Майдан. Саме тут вони й проводять дуже багато часу.

“Зубри звикли до цього місця, бо недалеко розміщений вольєр. Їх дуже тут комфортно. Однак, варто сказати, що з настанням весни вони більше часу проводять у лісі, а не тут біля річки. Зимою вони стають набагато ближчими до людей. Їх навіть можна погладити та нагодувати з рук”, — розповів помічник лісника помічник лісничого Майданівського лісництва Василь Волочанський.

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Місцеві зубри дуже люблять добре поїсти.

“Річка Майдан, має долинки, де є дуже багато поживної трави, і тут вони харчуються. Зимою, вони навіть підходять до місцевого населення, але люди це нормально сприймають. Тваринки в основному споживають капусту, буряки комбікорм. Зубри також дуже люблять соковиту траву”, — розповів директор національного парку “Сколівські бескиди” Микола Бандерич.

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За зубрами спостерігають та допомагають їм місцеві лісники. Єгері живуть посеред гір разом із тваринами. Вони також і охороняють зубрів від браконьєрів. Їх, тут до речі, чимало.

“На жаль, вистачає у нас браконьєрів. Вони щодня полюють на зубрів. Ми мусимо їх оберігати та охороняти”, — розповів лісник Микола Фридрак. Що цікаво, у зубрів панує матріархат. Наразі, головною посеред місцевих зубрів є самка Тоша. І саме Тошка, відповідає за все стадо зубрів.

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Зубри раді туристам. Саме зимою до Майдану приїжджає багато людей, щоб на власні очі побачити зубренят. Особливо багато відвідувачів на вихідних. Єгері розповідають, що дуже часто туристи привозять з собою їжу тваринкам. “Навіть попри те, що дібратись сюди дуже непросто, люди привозять буряки, капусту. Харчів у нас вистачає, і це не обов’язково, але людям приємно власноруч погодувати тваринок”, — розповів Микола Фридрак.

Окрім, зубрів на території парку живуть 414 особин оленя, 411 особин козулі та 112 кабана. З хутрових звірів обліковано 18 особин вовка, 46 особин лисиці, 268 куниці. Окрім того, зафіксовано 27 особин ведмедя бурого, 23 особини рисі та 10 особин кота лісового.