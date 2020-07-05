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Ляшко: в Украине пробно откроют детский лагерь

Ляшко: в Украине пробно откроют детский лагерь

Киев  •  УНН

 • 11993 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о ситуации с детскими лагерями в стране в условиях карантина, связанного с COVID-19, пишет УНН.

“Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошло возгорание кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов”, — сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача Украины вскоре в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.

“Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области”, — сообщил Ляшко.

Добавим, в пятницу стало известно, что Херсонская область предлагает запустить пилотный проект по открытию детских лагерей.

Украинские Национальные Новости

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