Ляшко: в Украине пробно откроют детский лагерь
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о ситуации с детскими лагерями в стране в условиях карантина, связанного с COVID-19, пишет УНН.
“Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошло возгорание кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов”, — сказал Ляшко.
По словам главного санитарного врача Украины вскоре в качестве эксперимента откроют один детский лагерь для отдыха детей.
“Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями... Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области”, — сообщил Ляшко.
Добавим, в пятницу стало известно, что Херсонская область предлагает запустить пилотный проект по открытию детских лагерей.