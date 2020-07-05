Ляшко: в Україні пробно відкриють дитячий табір

“Дитячі табори заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня. Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій. На цьому тижні в Кирилівці стався спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років на базі, яка не прислухалась до вимог карантину, відкрилася без дозвільних документів”, — сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря України незабаром як експеримент відкриють один дитячий табір для відпочинку дітей.

“Ми з обережністю ставимося до відкриття. Зараз прописали норми, зустрілися з певними асоціаціями... Думаю, в Херсонській області, одній з перших, зробимо пілот, спробуємо відкрити зміну відпочинку, не більше 14 днів, для дітей з області”, — повідомив Ляшко.

Додамо, у п’ятницю стало відомо, що Херсонщина пропонує запустити пілотний проект з відкриття дитячих таборів.