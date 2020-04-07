Ляшко: в Украине могут проводить 30 тыс. тестов в неделю

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64469 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76152 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89493 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87443 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104199 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87553 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102905 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105929 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130330 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Ляшко: в Украине могут проводить 30 тыс. тестов в неделю

Ляшко: в Украине могут проводить 30 тыс. тестов в неделю

Киев  •  УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине могут проводить 30 тыс. тестов в неделю, но такой потребности нет. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“Украина готова проводить сейчас 30 тыс. тестирований в неделю. В дальнейшем запланированы меры и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тыс. тестирований в неделю”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что в Украине нет необходимости проводить более 1 тыс. тестов в день.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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