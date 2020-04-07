Ляшко: в Украине могут проводить 30 тыс. тестов в неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине могут проводить 30 тыс. тестов в неделю, но такой потребности нет. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“Украина готова проводить сейчас 30 тыс. тестирований в неделю. В дальнейшем запланированы меры и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тыс. тестирований в неделю”, — сказал Ляшко.
Он отметил, что в Украине нет необходимости проводить более 1 тыс. тестов в день.
Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.