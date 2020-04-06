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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64402 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Ляшко разъяснил ситуацию с запретом выходить из дома для пожилых людей из-за COVID-19

Ляшко разъяснил ситуацию с запретом выходить из дома для пожилых людей из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 30047 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Решение об ограничении передвижения пожилых людей в Украине было принято, чтобы исключить риск инфицирования коронавирусом людей старше 60 лет, имеющие хронические заболевания и без них. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Достаточно часто и достаточно много вопросов сегодня касается людей, которых постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить из дома... людям старше 60 лет; кроме тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности государства на улице", - сказал Ляшко.

Он привел несколько примеров из вчерашней статистики по летальности, вспомнив по крайней мере четырех человеках пожилого возраста, которые имели хронические заболевания и умерли от коронавируса в течении последних 24 часов.

"У людей старше 60 лет в Украине, к сожалению, у большинства есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимых с жизнью состояний при подключении коронавирусной болезни. Именно поэтому было принято решение - для того, чтобы исключить риск инфицирования людей старше 60 лет, которые имеют хронические заболевания и без них, принято решение не выходить им за пределы своего жилого дома. Это ограничит риск инфицирования и спасет жизнь нашим гражданам", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 - летальные.

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