Ляшко роз’яснив ситуацію із забороною виходити з будинку для літніх людей через COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Рішення щодо обмеження пересування літніх людей в Україні було прийняте, щоб унеможливити ризик інфікування коронавірусом людей старше 60 років, які мають хронічні захворювання і без них. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Досить часто і досить багато питань сьогодні стосується людей, яких постановою про нові умови карантину на території України заборонено виходити з дому... людям старше 60 років; окрім тих, хто працює на об’єктах критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності держави на вулиці", - сказав Ляшко.

Він навів кілька прикладів із вчорашньої статистики по летальності, згадавши про принаймні чотирьох осіб літнього віку, які мали хронічні захворювання та померли від коронавірусу протягом останніх 24 годин.

"У людей старше 60 років в Україні, на жаль, у більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання призводять до несумісних з життям станів, коли приєднується коронавірусна хвороба. Саме тому було прийняте рішення – для того, щоб унеможливити ризик інфікування людей старше 60 років, які мають хронічні захворювання і без них, прийнято рішення не виходити їм за межі свого житлового будинку. Це обмежить ризик інфікування і врятує життя нашим громадянам", - підкреслив заступник міністра.

Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 – летальні.

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