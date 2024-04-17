Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128357 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128755 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130878 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111863 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125235 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137335 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137146 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  445895 просмотра

Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

Львовские детские нейрохирурги успешно удалили часть полушария головного мозга 4-летней пациентке из Северной Ирландии, чтобы избавить ее от опасных для жизни судорог и задержки развития.

Здоровье •   •  845 просмотра
Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.

Общество •   •  1497 просмотра
Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Ермак провел рабочую встречу, чтобы обсудить основные элементы будущего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами, включая сильные стороны существующих соглашений и действия, которые необходимо осуществить после того, как Конгресс США примет решение о предоставлении военной помощи Украине.

Война •   •  1873 просмотра
Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США

Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Украинские спортсмены получили 67 лицензий на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в различных видах спорта, включая бокс, борьбу, велоспорт, греблю, гимнастику, легкую атлетику, плавание, стрельбу, современное пятиборье, фехтование и футбол.

спорт •   •  1542 просмотра
Олимпиада-2024: украинские спортсмены получили 67 лицензий на соревнования в Париже

Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

Вражеский ракетный удар по Чернигову, Украина, унес жизни 14 человек.

Война •   •  3680 просмотра
Офис Генпрокурора: ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 14 человек

россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Вывод российских "миротворческих" войск из Нагорного Карабаха начался, первый контингент и военная техника покинули район храма Худаванг в Калбаджарском районе, сообщают азербайджанские СМИ.

Новости Мира •   •  2716 просмотра
россия начала вывод войск "миротворцев" из Нагорного Карабаха

Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

По данным Минздрава, в результате российского ракетного удара по Чернигову 40 человек госпитализированы.

Война •   •  5047 просмотра
Удар рф по Чернигову: 40 пострадавших госпитализированы - Минздрав

россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

россияне нанесли удар по Чернигову 3 крылатыми ракетами "Искандер", в результате чего погибло 13 и ранен 61 человек, в том числе дети.

Война •   •  5868 просмотра
россияне ударили по Чернигову тремя ракетами "Искандер"

80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

80% российских платежей в Китай возвращаются в Россию, поскольку крупные китайские банки, включая ICBC, прекратили принимать китайские юани из РФ из-за санкций США.

Новости Мира •   •  4795 просмотра
80% российских платежей Китаю возвращают обратно в рф

"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову

На фоне массированного ракетного удара по Чернигову, госпожа посол США в Украине в очередной раз заявила, что американская военная помощь Киеву, может спасти жизни многих украинцев.

Война •   •  7532 просмотра
"Наша поддержка может спасти жизни": посол США призвала увеличить помощь Украине после ракетного удара рф по Чернигову