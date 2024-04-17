Львовские медики провели сложную операцию на мозге 4-летней пациентки из Северной Ирландии

Чтобы провести сложную операцию 4-летнему ребенку по удалению части полушария мозга, семья с Британских островов обратилась за помощью к украинским специалистам. Львовские детские нейрохирурги провели хирургическое вмешательство и остановили развитие угрозы жизни ребенка.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, передает УНН.

Детали

Львовские детские нейрохирурги удалили часть полушария мозга 4-летней пациентке из-за рубежа, чтобы лишить тяжелых судорожных приступов, которые несли угрозу жизни и сдерживали развитие ребенка. - говорится в сообщении.

Как указывается, семья с Британских островов преодолела 3000 км, чтобы обратиться за помощью именно к украинским специалистам Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии. Центр находится в Детской Больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова: здесь лечат детей из разных уголков Украины, но из-за рубежа - впервые.

Отмечается, что у 4-летней Рэйчел Гриббен, которая живет в городке в Северной Ирландии были обнаружено отставание в развитии и подергивания тела в возрасте двух лет; впоследствии девочка перенесла первый тяжелый судорожный приступ. Медики диагностировали эпилепсию с эпилептическими спазмами, - разновидность диагноза, которая характеризуется обнаружением периодических разрядов по всему головному мозгу человека. Также врачи обнаружили фокально-кортикальную дисплазию, то есть плохо развитые извилины мозга, которые и провоцировали судороги.

В поисках спасения родители Рэйчел наткнулись на известного американского нейрохирурга Люка Томича. Он сказал, что хирургическим путем девочку можно избавить от 80-90% приступов. И посоветовал ирландской семье обратиться за помощью к команде украинских специалистов, которую возглавляет опытный нейрохирург Детской Больницы Святого Николая Михаил Ловга. - говорится в рассказе.

Несмотря на войну в Украине, родители девочки решились приехать во Львов. Маленькую пациентку начали готовить, - команда украинских нейрохирургов взялась за тщательное планирование операции.

Мы выбрали интересный - комбинированный доступ. Поэтапно открыли полость черепа, нашли измененную зону, отделили ее и поэтапно отсоединили. А потом - удалили полностью (...) Работали совместно с нейрофизиологами, используя сверхсовременные технологии - интероперационный мониторинг и "навигационную систему", которые помогают нам избежать повреждений здоровых участков мозга - рассказывает врач-нейрохирург Михаил Ловга.

Операция продолжалась 7 часов. Вмешательство прошло успешно и желаемого результата удалось достичь.

Судороги полностью отсутствуют и больше не будут задерживать развитие ребенка. Рейчел уже вернулась домой - в Северную Ирландию.

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