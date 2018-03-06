Львовянин выиграл автомобиль в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В лотерею "Лото-Забава" 4 марта выиграно автомобиль JAC S2, стоимостью 400 тыс. гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Авто выиграно в рамках акционного розыгрыша под девизом: "Пусть любовь выигрывает!" Победителем стал игрок из Львова.
Счастливчик приобрел лотерейный билет с дополнительной акционной комбинацией 96355217 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Кресало" по адресу: вул.Гринченка, 6.
В рамках весенней акции украинцы имеют еще один шанс выиграть заветный автомобиль. Номер выигрышного билета следующего победителя станет известно в это воскресенье, рассказали в компании.
"Чтобы испытать свою удачу в последнем розыгрыше акции "Пусть любовь выигрывает!", необходимо купить 5 или более любых билетов лотереи "Лото-Забава" одной покупкой. На каждом билете будет напечатана дополнительная игровая комбинация, каждую из которых необходимо высылать с помощью отдельных смс-сообщений на короткий номер 330. База акционных игровых комбинаций, зарегистрированных на тираж, создается отдельно для каждого акционного тиража. Чем больше зарегистрированных дополнительных игровых комбинаций, тем больше шансов на выигрыш!", - рассказали в" М.С.Л. "