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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65476 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68504 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104802 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98039 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104140 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111153 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Львовянин выиграл автомобиль в лотерею

Львовянин выиграл автомобиль в лотерею

Киев  •  УНН

 • 10671 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В лотерею "Лото-Забава" 4 марта выиграно автомобиль JAC S2, стоимостью 400 тыс. гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Авто выиграно в рамках акционного розыгрыша под девизом: "Пусть любовь выигрывает!" Победителем стал игрок из Львова.

Счастливчик приобрел лотерейный билет с дополнительной акционной комбинацией 96355217 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "Кресало" по адресу: вул.Гринченка, 6.

В рамках весенней акции украинцы имеют еще один шанс выиграть заветный автомобиль. Номер выигрышного билета следующего победителя станет известно в это воскресенье, рассказали в компании.

"Чтобы испытать свою удачу в последнем розыгрыше акции "Пусть любовь выигрывает!", необходимо купить 5 или более любых билетов лотереи "Лото-Забава" одной покупкой. На каждом билете будет напечатана дополнительная игровая комбинация, каждую из которых необходимо высылать с помощью отдельных смс-сообщений на короткий номер 330. База акционных игровых комбинаций, зарегистрированных на тираж, создается отдельно для каждого акционного тиража. Чем больше зарегистрированных дополнительных игровых комбинаций, тем больше шансов на выигрыш!", - рассказали в" М.С.Л. "

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