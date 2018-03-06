Львів’янин виграв автомобіль у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У лотерею "Лото-Забава" 4 березня виграно автомобіль JAC S2, вартістю 400 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Авто виграно у рамках акційного розіграшу під девізом: "Хай любов виграє!" Переможцем став гравець зі Львова. Щасливчик придбав лотерейний білет з додатковою акційною комбінацією 96355217 на фірмовому столі "М.С.Л." у магазині "Кресало" за адресою: вул.Грінченка, 6.
У рамках весняної акції українці мають ще один шанс виграти заповітний автомобіль. Номер виграшного білета наступного переможця стане відомим цієї неділі, розповіли у компанії.
"Щоб випробувати свою удачу в останньому розіграші акції "Хай любов виграє!", необхідно купити 5 або більше будь-яких білетів лотереї "Лото-Забава" однією покупкою. На кожному білеті буде надрукована додаткова ігрова комбінація, кожну з яких треба надіслати за допомогою окремих смс-повідомлень на короткий номер 330. База акційних ігрових комбінацій, зареєстрованих на тираж, створюється окремо для кожного акційного тиражу. Чим більше зареєстрованих додаткових ігрових комбінацій, тим більше шансів на виграш!", - розповіли в "М.С.Л."