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Жителей Львовской области доступными лекарствами обеспечивают более 700 аптек - ОГА

Киев • УНН

 • 6850 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Львовская область остается лидером по реализации программы "Доступные лекарства". Программа работает в 733 аптеках области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА, передает УНН.

Жителей Львовской области доступными лекарствами обеспечивают более 700 аптек - ОГА

Как заявил сегодня заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, Львовская область занимает первое место по реализации программы "Доступные лекарства".

"Принимая во внимание все статистические показатели, первое место в рейтинге занимает Львовская область, второе - Житомирская, третье - Полтавская", - сказал он.

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По словам Илыка, рейтинг формируется на основании анализа различных показателей, таких как количество аптек, участвующих в программе, количество больных в расчете на одну аптеку, количество использованных средств, средняя стоимость рецепта и тому подобное.

С начала года к участию в проекте "Доступные лекарства" во Львовской области присоединились 733 аптеки.

Напомним, недавно в программе "Доступные лекарства" увеличили количество препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы на 59 единиц.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно обратиться к своему семейному врачу, получить правильно выписанный рецепт и обменять его на лекарства бесплатно или с незначительной доплатой в аптеке с пометкой "Доступные лекарства".

В этом году на программу "Доступные лекарства" для Львовской области предусмотрели 65,3 млн грн по состоянию на апрель этого года.

Программа действия в Украине с апреля 2017 года. Однако сейчас оказалась под угрозой срыва из-за депутатской инициативы по закрытию аптек.

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