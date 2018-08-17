Жителів Львівщини доступними ліками забезпечують понад 700 аптек - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Львівщина залишається лідером з реалізації програми “Доступні ліки”. Програма працює в 733 аптеках області. Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА, передає УНН.
Як заявив сьогодні заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, Львівщина посідає перше місце за реалізацією програми “Доступні ліки”.
“Беручи до уваги усі статистичні показники, перше місце у рейтингу посідає Львівська область, друге — Житомирська, третє — Полтавщина”, — сказав він.
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За словами Ілика, рейтинг формується на підставі аналізу різних показників, як-от кількість аптек, що беруть участь у програмі, кількість хворих у розрахунку на одну аптеку, кількість використаних коштів, середня вартість рецепту тощо.
З початку року до участі у проекті “Доступні ліки” на Львівщині приєдналися 733 аптеки.
Нагадаємо, нещодавно у програмі “Доступні ліки” збільшили кількість препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми на 59 одиниць.
Для того, аби взяти участь у програмі, треба звернутися до свого сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та обміняти його на ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці з позначкою “Доступні ліки”.
Цьогоріч на програму “Доступні ліки” для Львівщини передбачили 65,3 млн грн станом на квітень цього року.
Програма дії в Україні з квітня 2017 року. Однак зараз опинилася під загрозою зриву через депутатську ініціативу стосовно закриття аптечних закладів.