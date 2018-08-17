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Жителів Львівщини доступними ліками забезпечують понад 700 аптек - ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Львівщина залишається лідером з реалізації програми “Доступні ліки”. Програма працює в 733 аптеках області. Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА, передає УНН.

Жителів Львівщини доступними ліками забезпечують понад 700 аптек - ОДА

Як заявив сьогодні заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, Львівщина посідає перше місце за реалізацією програми “Доступні ліки”.

“Беручи до уваги усі статистичні показники, перше місце у рейтингу посідає Львівська область, друге — Житомирська, третє — Полтавщина”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати хочуть закрити сотні українських аптек

За словами Ілика, рейтинг формується на підставі аналізу різних показників, як-от кількість аптек, що беруть участь у програмі, кількість хворих у розрахунку на одну аптеку, кількість використаних коштів, середня вартість рецепту тощо.

З початку року до участі у проекті “Доступні ліки” на Львівщині приєдналися 733 аптеки.

Нагадаємо, нещодавно у програмі “Доступні ліки” збільшили кількість препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми на 59 одиниць.

Для того, аби взяти участь у програмі, треба звернутися до свого сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та обміняти його на ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці з позначкою “Доступні ліки”.

Цьогоріч на програму “Доступні ліки” для Львівщини передбачили 65,3 млн грн станом на квітень цього року.

Програма дії в Україні з квітня 2017 року. Однак зараз опинилася під загрозою зриву через депутатську ініціативу стосовно закриття аптечних закладів.

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