Львовская "Энергия" стала пятикратным обладателем Кубка Украины по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Запорожье состоялся финал четырех Кубка Украины по футзалу в котором выступили команда “Альтернатива”, “Ураган”, “Энергия” и “АРПИ Запорожье”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации футзала Украины.
В финал вышли “Ураган”, который разгромил “АРПИ Запорожье” 4:0 и “Энергия” — минимально обыграли “Альтернативу” (3:2).
В решающей баталии счет после половины матча был ничейным — 2:2. За “Ураган” забивали Корсун и Семерка, а за львовян дубль уже оформил Кузь. Однако после перерыва “Энергия” приняла свою благодаря дублю Легендзевича и еще одного гола Кузя — 5:3.
Стоит отметить, что “Энергия” является самым титулованным клубом по количеству выигранных Кубков Украины — 5.