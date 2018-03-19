Львовская "Энергия" стала пятикратным обладателем Кубка Украины по футзалу

В финал вышли “Ураган”, который разгромил “АРПИ Запорожье” 4:0 и “Энергия” — минимально обыграли “Альтернативу” (3:2).

В решающей баталии счет после половины матча был ничейным — 2:2. За “Ураган” забивали Корсун и Семерка, а за львовян дубль уже оформил Кузь. Однако после перерыва “Энергия” приняла свою благодаря дублю Легендзевича и еще одного гола Кузя — 5:3.

Стоит отметить, что “Энергия” является самым титулованным клубом по количеству выигранных Кубков Украины — 5.