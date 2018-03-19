Львівська "Енергія" стала п'ятиразовим володарем Кубку України з футзалу

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Запоріжжі відбувся фінал чотирьох Кубка України з футзалу в якому виступили команда “Альтернатива”, Ураган“, “Енергія” та “АРПИ Запоріжжя”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації футзалу України.

До фіналу вийшли “Ураган”, який розгромив “АРПИ Запоріжжя” 4:0 та “Енергія” — мінімально обіграли “Альтернативу” (3:2).

У вирішальній баталії рахунок після половини матчу був нічийним — 2:2. За “Ураган” забивали Корсун і Сімка, а за львів’ян дубль вже оформив Кузь. Проте після перерви “Енергія” взяла свою завдяки дублю Легендзевича та ще одного голу Кузя — 5:3.

Варто відзначити, що “Енергія” є найбільш титулованим клубом за кількістю виграних Кубків України — 5.

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